Presidente de bairro planta bananeiras na AC 405 como forma de protesto por buracos na via

O surgimento de buracos na rodovia AC 405, também conhecida por estrada do Aeroporto em Cruzeiro do Sul, tem sido frequente e a situação só deverá ser resolvida de forma definitiva após a reconstrução dessa estrada que já começou há pouco mais de um mês.

A rodovia já foi palco de acidentes, alguns deles fatais devido às precárias condições em que se encontra.

Quando conserta-se um buraco, outras dezenas aparecem.

Como forma de protesto, o presidente da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, Lucenildo Souza resolveu plantar bananeiras, já que há vários dias o problema está ali e ninguém resolve.

Procurado pelo site Juruá Online, o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira disse que após o início dos trabalhos de reconstrução dessa rodovia, o Deracre ficou impedido de realizar qualquer serviço asfáltico ou de infraestrutura geral nesse trecho, ficando a empresa que ali está, responsável por reparos como tapa buracos, por exemplo. Mas disse também que iria pedir a empresa para fazer as correções necessárias.



