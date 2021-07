Prefeitura segue executando operação Tapa Buracos nas ruas de Sena Madureira

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, está dando continuidade à Operação Tapa Buracos nas vias do município. Nesta presente data, a equipe retomou o trabalho ao longo da Avenida Brasil, ficando pendente apenas um pequeno trecho nas proximidades do sinal de trânsito, localizado no cruzamento com a Rua Maranhão, que ainda receberá um trabalho de recuperação da base.

Na sequência, a equipe deu início a ação na Avenida Avelino Chaves, mais precisamente no sinal da igreja Católica com destino ao Cruzamento com a Avenida Guanabara. Ainda no dia de hoje, a Gestão Municipal também realizou algumas intervenções na Rua Cunha Vasconcelos, e na Rua Manoel Firmino Matos.

De acordo com o prefeito Mazinho Serafim (MDB), outras Ruas serão recuperadas ainda esse verão, ele ainda frisou que essas ações fazem parte do processo de reconstrução do município, nesse período pós-enchente.

“A Prefeitura não tem parado, todo dia estamos trabalhando para melhorar a vida do nosso povo. Apesar das dificuldades, temos uma equipe que não mede esforços em servir a nossa população. Essa operação Tapa Buracos também vai ocorrer em outros pontos da cidade, tenho falado desde o início do ano que vamos unir forças e reconstruir nossas Ruas. Estamos agindo através de recursos próprios, mas nos próximos dias terão outros serviços que serão realizados via recursos federais, por meio dos parlamentares que tem estendido a mão para ajudar Sena Madureira. Seguimos firmes com a missão de trabalhar pelo bem da nossa cidade”, disse o prefeito.

O Secretário de Obras, Édson Cameli, destacou que apesar da alta demanda, a equipe tem se desdobrado para atender aos anseios da população, para isso, a orientação é que o trabalho seja intensificado cada vez mais. Com ações na área urbana e rural, a Prefeitura tem estado presente no dia a dia dos moradores senamadureirenses.