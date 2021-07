Prefeitura realiza cerimônia de pré-lançamento da escolinha oficial do Flamengo em Sena Madureira

- Publicidade-

O dia 15 de Julho de 2021 entra para a história do centenário município de Sena Madureira, é a data em que foi dado o ponta pé inicial para a implantação da Escolinha Oficial do Clube de Regatas do Flamengo no município, fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Franquia do Clube Carioca aqui no estado. Com exceção da capital, Sena Madureira é o primeiro município à receber um investimento dessa grandeza, e as inscrições já iniciam a partir da próxima segunda-feira, no Complexo Esportivo e Cultural, em anexo ao estádio Marreirão.

A Escolinha vai contemplar crianças com idade a partir dos 07 anos, o clube Rubro-Negro entra com a parte de uniformes, materiais, técnicas profissionais, intercâmbios, e plano de saúde. Já a Gestão Municipal entra com a parte logística, como a disponibilidade das praças esportivas para as atividades. Outro ponto que merece destaque, é que 5% das vagas serão ocupadas por crianças carentes, cujo as famílias ficarão isentas da taxa de mensalidade, que será no valor de 150 Reais. Essa contra partida foi idealizada pela própria administração municipal.

Entusiasta do projeto, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) destacou esse momento histórico para Sena Madureira. “Pra gente hoje é um dia especial, tendo em vista que vamos iniciar um projeto que vai resgatar muitas crianças e jovens que hoje vivem na ociosidade. É uma honra para nós receber a escolinha de um clube da grandeza que é o Flamengo, é um projeto inovador que a Prefeitura está abraçando, e vamos dar o apoio necessário, para que possamos ter êxito e quem sabe revelar grandes craques aqui em nosso município”, salientou o gestor municipal.

O representante legal, da Franquia do Flamengo no estado do Acre, professor José Édson Vieira, falou sobre os benefícios esportivos e sociais que a Escolinha trará ao município. “Esse projeto vai trazer um ganho grande pra população de Sena Madureira, principalmente para as crianças que não tem oportunidade de treinar em clube ofical. Com a vinda da Escolinha do Flamengo aqui para o município, essas crianças terão chance de despontar no mundo do futebol a nível de Brasil e de mundo. É um projeto sério, onde a criança e a família terá todo o suporte do Flamengo, não vamos trabalhar só o lado esportivo, mas principalmente a área social, por isso uma das normas para participar da escolinha é que a criança tem que está ativa nos seus estudos. Se não estiver na escola, não pode participar do projeto. Quero agradecer à Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Mazinho Serafim, que tem se colocado a inteira disposição para que esse sonho aconteça”, disse o professor.

Quem também falou com a nossa reportagem, foi a Vereadora Ivoneide Bernardino, que foi a articuladora e umas das principais responsáveis pela vinda da Escolinha para o Vale do Iaco. “É uma alegria está vivenciando esse momento, por isso primeiramente agradeço a Deus, pois é ele que nos oportuniza viver dias especiais como esse. A idéia de trazer a Escolinha do Flamengo para nosso município partiu de um convite do nosso colaborador da gerência de esportes, Jarlande, para conhecer a Franquia em Rio Branco, fiquei entusiasmada com a estrutura, o trabalho sério que eles desenvolvem por lá, e durante uma conversa com o professor Édson, ele manifestou o interesse em trazer esse trabalho para nossa cidade, de imediato marcamos uma reunião com o prefeito Mazinho, e ele abraçou a causa”, frisou a parlamentar.

A solenidade ocorreu no Complexo Esportivo e Cultural do município, e contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, dos vereadores Alípio Gomes (MDB), Raimundo dos Anjos (MDB), Canário Roseno (PTB), e Ivoneide Bernardino (MDB), do Representante da Franquia do Flamengo no Acre, José Édson Vieira, da Secretária Municipal de Cultura, Lourdes Gregório, da equipe de Secretariado Municipal, e demais desportistas locais.

Fotos: Lucas Costa – Ascom