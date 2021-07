Prefeitura realiza cerca de 700 atendimentos durante edição do Programa Saúde Interante na Comunidade Cazumbá

Em mais uma edição do programa Saúde Itinerante realizada com sucesso ontem, quarta-feira (30) pela Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Saúde , os moradores da Comunidade Cazumbá, localizada no Rio Caeté, e comunidades adjacentes receberam vários serviços de saúde, como atendimentos médicos, de enfermagem, vacinação contra a covid-19 e de rotina, atendimentos odontológicos, testes rápidos de covid-19, sífilis, HIV, Hepatites B e C, HCV, entrega de medicamentos mediante prescrição médica, vacinação para cães e gatos, serviços voltados ao Programa Bolsa Família, entre outros.

Nesta etapa foram realizados 695 Atendimentos, e contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), vice-prefeito Gilberto Lira, Senador Sérgio Petecão (PSD-AC), Deputada Estadual, Meire Serafim (MDB) Vereadores Sidiney Araújo (PP), Canário Roseno (PTB), Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, Secretário de Produção, Ecinairo Carvalho (Xuxa) entre outros.

A gestora da Saúde, Nildete Lira, falou mais sobre a realização de mais uma edição deste importante programa. “Tivemos um dia inteiro de ações muito produtivas na Comunidade Cazumbá, onde ofertamos vários serviços de saúde aos moradores, não só que residem aqui no cazumbá, mas também os que moram em comunidades próximas. Graças a Deus, deu tudo certo. Quero agradecer ao prefeito Mazinho por sempre dar total apoio às nossas ações, e agradeço também à nossa equipe de saúde por todo empenho, e esforço em atender bem a nossa comunidade”, frisou a Secretária.

O prefeito Mazinho Serafim também falou sobre os atendimentos na referida comunidade. “Essa ação é mais um resultado do nosso compromisso com as comunidades Rurais, ofertando vários serviços de saúde ao alcance de todos, fico extremamente feliz em trazer o saúde itinerante pelo segundo ano consecutivo aqui no cazumbá, essa unidade de Saúde foi reformada recentemente, e dispõe do mesmo padrão estrutural das UBS’s da cidade. Agradeço à toda a equipe de saúde pelo empenho nessa ação, e agradeço ao amigo Senador Petecão pela parceria que tem firmado com a nossa gestão”, frisou o prefeito.

CONFIRA O BALANÇO DOS ATENDIMENTOS DESTA EDIÇÃO.

Consultas Médicas: 110

Atendimentos de Enfermagens: 80

Vacinação contra a covid-19: 181

Vacinação de Rotina e Gripe: 33

Teste Rápido de Covid-19: 60

Testes rápidos Gerais: 160

Atendimentos Odontológicos: 05

Bolsa Família: 06

Vacinação Antirrábica: 60

Fotos: Lucas Costa – Ascom



