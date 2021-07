Prefeitura do Rio libera público para jogo do Flamengo na Libertadores

Na manhã desta sexta-feira (30/7), a prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença dos torcedores no Maracanã para o próximo jogo do Rubro-negro pela libertadores, que será contra Olímpia, do Paraguai. A partida está marcada para o próximo dia 18.

Porém, foram autorizados somente 10% da capacidade do estádio, bem abaixo dos 25% liberados em Brasília e dos 30% solicitados pelo clube.

Assim como aconteceu na capital do país, os torcedores precisarão comprovar a imunização completa pelo menos 15 dias antes do jogo ou o exame RT-PCR negativo, feito em até 48h antes do jogo. Além disso, a máscara também será obrigatória.

Na quinta (29/7), Eduardo Paes, prefeito do Rio, já havia informado que o público voltaria às arenas de forma gradual, seguindo três fases. Na primeira, que seria no dia 2 de setembro, apenas 50% das arquibancadas poderiam ser ocupadas, somente com pessoas vacinadas e com máscara.

O segundo momento permitirá 100% da capacidade do Maracanã e seguirá com as obrigatoriedades citadas acima e começará no dia 17 de outubro.

No mês seguinte, a terceira e última fase entrará em vigor e não será mais obrigatório o uso de máscaras.