Prefeitura do Rio e Liesa assinam contrato para Carnaval 2022: ‘O carnaval dos carnavais’, diz presidente da Beija-Flor

Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval de 2022 estão confirmados. A informação foi divulgada pelo diretor de marketing da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Gabriel Oliveira David.

Gabriel também anunciou em uma de suas redes sociais que o acordo firmado nesta quinta-feira (8) garante a realização dos desfiles dos próximos quatro anos (2022, 2023, 2024 e 2025).

“Contrato devidamente assinado entre a Liesa, a Prefeitura do Rio e a Riotur! Mais do que isso, pela primeira vez na história temos a confirmação dos próximos 4 carnavais. Salve o samba”, disse o diretor.

Segundo o diretor de marketing da Liesa, as datas dos desfiles já estão confirmadas.

2022: entre os dias 25/02 e 05/03.

2023: entre os dias 17/02 e 25/02.

2024: entre os dias 09/02 e 17/02.

2025: entre os dias 28/02 e 08/03.

A reportagem entrou em contato com a Riotur, empresa pública do município responsável pela realização de eventos turísticos na cidade, mas ainda não teve a confirmação oficial sobre a assinatura do contrato.

Após a publicação com a confirmação do carnaval, Gabriel Oliveira voltou a postar em suas redes sociais agradecendo os envolvidos e celebrando o acordo.

“Carnaval confirmado. Toda a parte burocrática já feita. Eu to muito feliz. Eu queria agradecer o prefeito Eduardo Paes, a presidente da Riotur, Daniela (…) nesses últimos três meses que a gente está na liga a gente tem se esforçado para mudar situações pontuais e de extrema importância para a base organizacional do carnaval. E esse contrato com a prefeitura era a nossa grande prioridade. Conseguimos não só a assinatura, mas também mudanças muito importantes para a relação entre a liga, a prefeitura e a Riotur e disso conseguimos a confirmação dos próximos quatro carnavais, o que dá muita satisfação. A gente sabe que é só o início e tem muita coisa para fazer, mas é um passo muito importante. Vamos olhar para frente que teremos carnaval em 2022”, disse Gabriel.

‘O carnaval dos carnavais’, diz presidente da Beija-Flor

Em contato com a equipe do G1, o presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis, acredita que a assinatura de um contrato de longo prazo permite um maior planejamento para as escolas de samba.

“Isso é uma grande conquista. Não só para as escolas, mas para o espetáculo em si. É uma vitória muito grande que essa nova gestão conseguiu. Isso é bom porque você consegue vender o seu produto, você consegue trabalhar a longo prazo. Agora temos certeza que há uma concessão. Nos carnavais passados, a gente assinava o contrato quase em cima do carnaval e você não sabia se ia ter ou não. Hoje eles deram oportunidade pra gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Uma grande vitória para o mundo do samba”, disse Almir Reis.

O presidente da Vila Isabel, Fernando Fernandes, também comemorou o novo acordo assinado nesta quinta-feira.

Um contrato de quatro anos é ótimo para o carnaval. É bastante positivo para o mundo do samba. Agora vai. Eu confio no talento do Gabriel (diretor da Liesa) para resolver as coisas, ele resolve com muita habilidade. É um jovem muito competente”, disse o presidente da Vila Isabel.

Com a confirmação dos desfiles em 2022, depois de um ano sem carnaval por conta da pandemia da Covid-19, o presidente da Beija-Flor disse estar animado. Na opinião dele, o próximo carnaval será histórico.

“Eu acho que esse carnaval vai ser o carnaval dos carnavais. Tem tudo pra ser. O carnaval em si já é um grande espetáculo, mas esse vai ser uma coisa diferenciada. Vai ser aquele carnaval pra colocar tudo que está guardado para fora. Realmente tem tudo para ser um dos maiores espetáculos já vistos à céu aberto no mundo”, disse Almir Reis.

Ingressos dos desfiles

Mais cedo, a Riotur divulgou no Diário Oficial do Município os preços dos ingressos dos setores turísticos para os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso e do grupo especial.

De acordo com a publicação, os desfiles de sexta e sábado, do grupo de acesso, estão programados para os dias 25 e 26 de fevereiro.

Já os do grupo especial, no domingo e segunda, aconteceriam nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2022. Os valores para o sábado das campeãs, no dia 5 de março, também foram divulgados.

Grupo de acesso

Arquibancada turística: R$ 50 (por dia)

Frisa turística (6 lugares/ Setor 9, filas B, C e D): R$ 750 (por dia)

Grupo de especial

Arquibancada turística (setor 9): R$ 500 (por dia)

Frisa turística (6 lugares /Setor 9, filas B, C e D): R$ 6.100 (por dia)

Sábado das campeãs

Setor 7 (1000 ingressos para o turismo nacional): R$ 180

Arquibancada turística (setor 9): R$ 300

Frisa turística (6 lugares /Setor 9, filas B, C e D): R$ 3.500