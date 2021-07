Prefeitura de Tarauacá faz processo seletivo com vaga para nutricionista, no interior do Acre

Para garantir a manutenção de repasses federais referentes à merenda escolar, a prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, abriu um processo seletivo de contratação imediata de um nutricionista.

A vaga é ofertada para a secretaria de Educação do município. O edital foi publicado nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado a partir da página 80.

O salário é de R$ 2,5 mil, segundo o edital. As inscrições devem ser feitas de 7 a 9 de julho na Secretaria Municipal de Educação, no Setor de Recursos Humanos, no período de 8h às 12h e de 14h às 17h.

O processo seletivo tem validade de dois anos a contar da data da publicação do edital e pode ser revogado a qualquer tempo ou prorrogado por igual prazo conforme a necessidade da administração.

Os candidatos classificados e não contratados devem compor o cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificação, e caso haja necessidade podem ser contratados.