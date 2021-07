Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de reabertura do ramal Caçaborá e moradores agradecem

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou a Reabertura do Ramal Caçaborá, com o fito de garantir uma boa trafegabilidade para as centenas de famílias que residem ao longo do Referido Ramal, bem como também nas comunidades adjacentes.

De acordo com o Subsecretário de Obras e Coordenador de Ramais, Fabrício Moreira, a equipe está empenhada na abertura do ramal supracitado para garantir o acesso até a Beira do Rio. Ele ainda frisou que além da Reabertura do trajeto principal, a equipe também abrirá todas as “mangas”.

“A determinação do prefeito Mazinho Serafim, e do vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB), é que esse trabalho contemple todos os moradores da localidade, vamos abrir também as mangas, à não ser aquelas que ainda estão molhadas e não dê condições de a equipe entrar. Para dar celeridade ao trabalho, nossa equipe trabalha muitas vezes até às 10 da noite, e graças a Deus apesar das dificuldades, está dando tudo certo”, disse o Coordenador.

Satisfeitos com o trabalho, alguns moradores agradeceram a gestão municipal em nome do prefeito Mazinho Serafim, por garantir o acesso em tempo hábil para escoar suas produções. É o caso da Cristina Farias, cujo o marido e os sogros tem propriedades na região. Em sua página no Facebook ela salientou o seguinte: “Em meio a tantas críticas, quero aqui parabenizar a atual Gestão Municipal pelo trabalho que está sendo feito em prol daquela comunidade, que muitas vezes em outras gestões passadas, o ramal era reaberto somente no final do verão”, destacou.

Vale ressaltar que mesmo com a retirada do maquinário requerido pelo Governo do Estado, a Prefeitura Municipal continua trabalhando na Abertura e Reabertura de Ramais de Sena Madureira, objetivando não deixar os produtores Rurais desassistidos, tendo em vista que até a presente data, o Deracre não apresentou o cronograma de Ramais que pretende reabrir no Vale do Iaco.