Prefeitura de Sena Madureira realiza trabalho de pavimentação asfáltica na Rua Padre Egídio

Seguindo uma orientação do prefeito Mazinho Serafim (MDB), a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras, realizou um trabalho de pavimentação asfáltica na Rua Padre Egídio, trecho que compreende entre a esquina da Travessa do Aeroporto ao cruzamento com a Rua Monsenhor Távora.

De acordo com Secretário de Obras, Édson Cameli, o Recapeamento Asfáltico faz parte do cronograma de revitalização da via que foi atingida pela enchente do Rio Iaco no mês de fevereiro. Ele ainda salientou que após esse trabalho, o trecho supracitado também receberá mais uma camada de pavimentação com Micro Revestimento.

Determinado em reconstruir a cidade, nesse período pós-enchente, o Prefeito Mazinho Serafim falou sobre a realização desse trabalho. “Graças a Deus hoje estamos iniciando algumas ações de pavimentação asfáltica em nossa cidade. Além desse trecho, outros pontos dessa rua também serão pavimentados, além disso, vamos realizar esse trabalho em outras Ruas e bairros. Eu não tenho dúvidas, de que vamos conseguir arrumar nossa cidade, mesmo em meio às dificuldades financeiras por conta da pandemia. Não mediremos esforços para que os munícipes sejam beneficiados com obras na área de infraestrutura”, salientou.

É importante destacar que essa ação foi realizada via Recursos Próprios (RP). O poder público municipal vem empenhando-se em atender as demandas do município, com o fito de garantir que obras na área de infraestrutura e saneamento básico sejam realizadas com frequência ainda neste verão.