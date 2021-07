Prefeitura de Sena Madureira realiza serviço paliativo nos trechos críticos da rua Augusto Vasconcelos

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, realizou um trabalho paliativo nos pontos críticos da Rua Augusto Vasconcelos, nas proximidades da Ponte de acesso ao Bairro Bom Sucesso.

No local, foi realizado um serviço de “Salgamento” com asfalto quente, com o fito de melhorar a trafegabilidade, e acabar com a poeira que estava causando transtornos aos moradores que residem ao longo da referida via. Vale lembrar que há alguns atrás os trechos supracitados receberam também serviços de drenagens, com implantação de Manilhas, substituindo as antigas que foram deterioradas por conta da enchente.

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, outros pontos da cidade também receberão pavimentação asfáltica e Tapa Buracos. Ele ainda informou que nos próximos dias o trabalho será concentrado na Rua Padre Egídio, e nas demais Ruas no entorno do centro da cidade. Bem como também na avenida Guanabara, entre outras.

Vale destacar que o asfalto utilizado na ação, foi produzido na usina de asfalto que pertence à gestão municipal. E o insumo foi adquirido pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB). A partir de hoje, de fato começa o processo de reconstrução do município, após ter sido bastante atingido pela enchente do Rio Iaco no mês de fevereiro.