Prefeitura de Sena Madureira realiza Saúde Itinerante na comunidade São José, e atende centenas de moradores

Seguindo firme com o propósito de levar atendimentos de saúde ao alcance de todos. A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou ontem, sexta-feira (16), mais uma etapa do programa “Saúde Itinerante” na zona rural do município. Desta feita, os moradores contemplados foram os que residem na comunidade São José, Rio Iaco e moradores de comunidades adjacentes.

Durante a ação, foram ofertados vários serviços de saúde, como atendimentos médicos, vacinação contra a covid-19 e de rotina, atendimentos de enfermagem, odontológicos, Testes Rápidos de covid-19, sífilis, HIV, HCV, hepatites A e B, distribuição de medicamentos, vacinacão antirrábica, atendimentos voltados para o programa Bolsa Família, e a grande novidade ficou por conta da realização de consultas oftalmológicas, através do programa “Veja Mais Brasil”.

A coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Wendy Carolina, falou sobre a ação. “Graças a Deus foi uma etapa muito boa, tendo em vista que os atendimentos realizados com sucesso. Onde destaco mais uma inovação que foram as consultas oftalmológicas, através do Veja mais Brasil, fruto de uma parceria entre Dr. Eduardo Veloso e o prefeito Mazinho Serafim. Todas as medidas preventivas foram respeitadas, e todos os moradores que compareceram foram atendidos”, destacou.

CONFIRA O BALANÇO DOS ATENDIMENTOS NESTA ETAPA.

Consultas Médicas: 111

Vacinação anti-covid: 81

Vacinação de Rotina: 30

Consultas Oftalmológicas: 34

Atendimentos odontológicos: 128

Teste Rápido de covid: 19

Testes rápidos Gerais: 76

Atendimentos do Bolsa Família: 10

Vacinação Antirrábica: 91

Fotos/ Cedidas