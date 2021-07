Prefeitura de Sena Madureira realiza cerimônia de aula inaugural do programa Qualifica Acre

- Publicidade-

O empenho da Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social em ofertar cursos profissionalizantes para os jovens e empreendedores, com o objetivo de capacitá-los para o mercado de trabalho, resultou no município sendo o primeiro do estado, a iniciar as aulas do Programa “Qualifica Acre”.

Os cursos são frutos de uma parceria entre a Gestão Municipal, Senac e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Políticas Públicas Para as Mulheres. Nesse primeiro momento, cerca de 90 alunos estão sendo contemplados com três cursos nas áreas de Repositor de Supermercado, Assistente de Recursos Humanos, e Assistênte Administrativo.

A cerimônia de aula inaugural ocorreu na sede da SEMCIAS e contou com a presença do Secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, da Secretária de Administração, Adriana Martha, do Secretário de Educação, Altemir Lira, do Vereador Raimundo dos Anjos (MDB), representando a Câmara Municipal, da Coordenadora do Senac, senhora Carlete, e do Diretor de Gestão da SEASDHM, André Crespo.

Contente com o início das aulas, o Secretário Daniel Herculano, destacou a importância dos cursos para os jovens senamadureirenses. “É um momento ímpar para nossa cidade, sobretudo para os nossos jovens, estamos saindo de uma pandemia já iniciando cursos profissionalizantes que são essenciais para ingressar no mercado de trabalho, a covid-19 também trouxe muito desemprego aqui pra Sena Madureira, e através dessa parceria vamos poder ajudar os nossos jovens a ter uma oportunidade de trabalho, isso é fruto do esforço da gestão do Prefeito Mazinho Serafim em buscar parcerias, que beneficiem diretamente a nossa população”, salientou.

A Diretora do Senac, Carlete, também falou sobre o início das aulas no Vale do Iaco. “Sena Madureira tem sido uma importante parceira através da Secretaria de Assistência Social, quando propusemos as matrículas para os cursos, a população aderiu e as vagas foram preenchidas rapidamente. Isso significa que esses cursos profissionalizantes eram bastante aguardados pelos moradores. E o esforço da equipe da Secretaria no tocante às inscrições, fez com o município saísse na frente. O Senac tem mais de 70 anos de História, e um profissional com certificado do Senac é reconhecido no Brasil inteiro. Por isso esses cursos são importantes, e modificam o cenário econômico da cidade”, disse a Coordenadora.

Vale destacar que as aulas acontecerão na Escola Eliziário Távora, no período noturno, de Segunda a sexta-feira. A previsão é que até o final do ano, sejam ofertados cerca de 08 cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas.