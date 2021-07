Prefeitura de Sena Madureira realiza ação de encerramento da Campanha Julho Amarelo

- Publicidade-

Após realizar várias ações de Combate às Hepatites virais em alusão ao Julho Amarelo. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio Vigilância em Saúde do Município encerrou a campanha realizando uma importante ação na Unidade Básica de Saúde, Maria das Dores de Paula, localizada no Bairro do Bosque.

A ação contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, do Médico Infectologista, Dr. Alan Areal, da Coordenadora da Vigilância em Saúde Municipal, Wendy Carolina, da equipe de saúde e usuários da Referida UBS. Durante o encerramento, os profissionais realizaram palestras educativas, e sortearam brindes aos presentes.

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Nildete Lira destacou a importância da campanha. “Foi uma campanha muito importante, que reforçou a necessidade de prevenção e os cuidados a serem tomados com relação às hepatites virais. E a gente alerta à nossa população que procure as unidades, se previnam, façam o teste e se cuidem. Encerramos a campanha, mas os atendimentos ocorrerão normalmente em todas as Unidades Básicas de Saúde. Quero agradecer à toda a equipe de saúde, principalmente a coordenação de Combate às Hepatites virais, por levar saúde, prevenção e educação em saúde para a nossa comunidade”, destacou.

A coordenadora Wendy Carolina, falou sobre as atividades que foram realizadas durante toda a campanha. “Nós realizamos ações pontuais em todas as Unidades de saúde, ofertamos atendimentos aos servidores da Polícia Militar, Polícia Civil, Policiais Penais e Servidores do Instituto Sócio Educativo Purus. A nossa grande conquista esse ano foi descentralizar a oferta de medicamentos, e disponibilizar na farmácia Municipal para a população, pois anteriormente muitos pacientes desistiam do tratamento por não poder ir em Rio Branco retirá-los. Não deixem de se cuidar, a hepatite é uma doença séria, que infelizmente tem feito vítimas fatais em nosso município”, salientou.

Fotos: Lucas Costa – Ascom