Prefeitura de Sena Madureira pavimenta trecho da Rua Padre Egídio, que há mais de 20 anos não era revitalizado

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu na manhã desta quinta-feira (22) a primeira etapa de pavimentação asfáltica da Rua Padre Egídio, com mais de 1.300 metros de extensão, a via corta grande parte da cidade. Nesta presente data, o trabalho ocorreu em um trecho que há mais de 20 anos não recebia pavimentação, no início da referida via, que segundo moradores desde o ano de 1997 não era revitalizado

A ação foi determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), atendendo à um pedido por parte dos moradores. O Secretário de Obras, Édson Cameli, salientou que o recapeamento Asfáltico no local, iniciou na semana passada, sendo retomado e concluído no dia de hoje.

O Secretário destacou ainda que o próximo passo é aplicar a pavimentação com Micro Revestimento em toda a extensão da Rua Supracitada, garantindo uma melhor trafegabilidade, e fazendo com que haja uma significativa melhora na malha viária do município. Ainda durante esse verão, outras Ruas serão revitalizadas pelo poder público municipal em diferentes pontos da cidade.

Mesmo diante das dificuldades financeiras impostas pela pandemia de covid-19, a Gestão Municipal tem procurado meios para atender às demandas dos moradores. Para isso, vem imprimindo um grande esforço para que obras na área de infraestrutura e saneamento básico sejam executadas cada vez mais com frequência, e alcancem de fato quem mais precisa.