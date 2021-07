Prefeitura de Sena Madureira realiza Operação Tapa Buracos na Avenida Guanabara

- Publicidade-

Seguindo com o trabalho de revitalização da malha viária do município, a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras, realizou uma grande operação Tapa Buracos ao longo da Avenida Guanabara, com o fito de melhorar a trafegabilidade ao longo da referida via, evitando potenciais acidentes de trânsito por conta dos buracos que outrora existiam na Localidade.

Determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), a ação está sendo executada via Recursos Próprios (RP), e faz parte do cronograma de obras elaborado para este ano. O Secretário de Obras, Édson Cameli, destacou que apesar das dificuldades, o trabalho está tendo continuidade, e a meta é recuperar o máximo de Ruas possíveis.

“A gente sabe da grande demanda de Obras que existe em nosso município, por isso temos nos empenhado bastante para atender as reivindicações dos moradores. Tenho visto o esforço do Prefeito Mazinho em fazer as coisas acontecerem, por essa razão, nossa equipe tem concentrado todos os esforços em melhorar a infraestrutura da nossa cidade. Ainda falta muita coisa a ser feita, mas é inegável que estamos nos esforçando para atender nossa população”, disse o Secretário.

Com a Consolidação do verão, a Prefeitura Municipal vem realizando várias ações tanto na zona urbana, como na área zona rural que contribuem positivamente para uma melhora na qualidade de vida dos munícipes. Para isso, há um esforço mútuo de todas as equipes que compõem a administração municipal, cujo o principal propósito é proporcionar benefícios à população senamadureirense.