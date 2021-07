Prefeitura de Sena Madureira promove “Noite do Cinema” para crianças carentes do Bairro Pista

- Publicidade-

Com o intuito de proporcionar lazer e entretenimento às crianças que residem no bairro Pista, e aproximar mais a comunidade do poder municipal. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social promoveu na noite de ontem, quinta-feira (22) “a noite do cinema”.

A Coordenadora Geral de Assistência Social, Elane Pessoa, destacou que além do filme infantil, a equipe também serviu muita pipoca e refrigerante para a criançada. E como medida de prevenção foram distribuídas máscaras para todos os presentes.

A ação ocorreu na própria sede da Secretaria, localizada no bairro Pista, e é a primeira de muitas ações sociais que o gestor Daniel Herculano e sua equipe pretendem realizar em prol das famílias que residem no referido bairro, ou nas proximidades.

“Desde o primeiro momento como Secretário, minha intenção sempre foi levar a sede da nossa Secretaria para mais perto da comunidade. Assim eu fiz como gestor da Saúde, e agora à frente da cidadania também tivemos a mesma iniciativa. A noite do cinema é uma ideia que tivemos de proporcionar um pouco de alegria e lazer para as crianças que residem aqui nas proximidades. Vamos promover outras ações para gerar essa aproximação entre a comunidade e o poder municipal, pois a marca da gestão do Prefeito Mazinho Serafim é servir as pessoas”, destacou.