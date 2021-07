Prefeitura de Sena Madureira lança Campanha de Combate às queimadas urbanas

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou na manhã desta quarta-feira (28) a Campanha de Combate às queimadas urbanas, e educação ambiental, com o fito de conscientizar a população no tocante aos males que as queimadas causam ao meio ambiente, e consequentemente à saúde dos moradores.

Presente durante a cerimônia, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB), salientou que a sua gestão é parceira do Meio Ambiente, e apoia as ações que visam sua preservação. “Estamos em um período em que a seca está predominando em nossa região, e essa campanha visa conscientizar nossa população quanto aos cuidados a serem tomados para evitar as queimadas. Pois além de destruir nossas florestas, a fumaça é bastante prejudicial à nossa Saúde. A Prefeitura se dispõe todo ano a firmar essa parceria com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos, visando minimizar e coibir as queimadas que tanto tem prejudicado nosso clima”, disse o prefeito.

O gestor da pasta de Meio Ambiente, Juza Bispo, declarou que a campanha é apenas o início de um trabalho que será executado à curto, médio e longo prazo, mas que no momento certo terá resultados satisfatórios. “Estamos dando o pontapé inicial de um trabalho que será realizado por um bom período. E mostrando a comunidade de Sena Madureira que a Prefeitura tem compromisso com o Meio Ambiente, com o Clima e com a saúde do nosso povo, o Meio Ambiente é vida e a participação da população nesta campanha é de suma importância, o povo precisa está junto, e abraçar a causa para que tenhamos sucesso nessas ações”, frisou o Secretário.

Na ocasião também foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal, e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, por intermédio do 6° Batalhão de Educação, Proteção e Combate à incêndio Florestal e Urbano. Para ações conjuntas no tocante à esta demanda.

A solenidade de lançamento da campanha ocorreu no auditório da UFAC, e contou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim (MDB), do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Juza Bispo, do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, do 2° Tenente do Corpo de Bombeiros, Freitas Filho, (representando o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Acre), da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, do Comandante do Corpo de Bombeiros em Sena Madureira, Tenente Gustavo Marinho, da Tenente M. Pontes (Representando a Polícia Militar), da Presidente da UMASSEM, Eliane Pereira, do Representante do PrevFogo, Wilian Rocha, do Representante do ICMBio, Tálysson Nascimento, além de representantes da sociedade, Presidentes de Bairros e demais Secretários Municipais.

Fotos: Lucas Costa – Ascom