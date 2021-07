Prefeitura de Sena Madureira conclui reabertura do ramal Favo de Mel no Km 21

- Publicidade-

Seguindo uma determinação do prefeito Mazinho Serafim e do vice-prefeito Gilberto Lira (Ambos do MDB), a Prefeitura de Sena Madureira, através da Secretaria Municipal de Obras concluiu na manhã desta terça-feira (20) a Reabertura do Ramal Favo de Mel, localizado no km 21 da BR 364, sentido Sena/ Rio Branco.

De acordo com o Coordenador de Ramais, Fabrício Moreira, a equipe empenhou-se em reabrir os 07 km que ainda restavam, tendo em vista que nos dias anteriores a gestão municipal já havia reaberto grande parte do referido ramal. Com isso, as centenas de famílias que residem na Localidade, poderão usufruir de um ramal totalmente apto para escoar suas produções.

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito Mazinho Serafim falou sobre a conclusão do Trabalho em mais um ramal do município. “Estamos com poucas máquinas, mas a vontade de trabalhar por nossa população rural é maior do que qualquer dificuldade. Fico feliz em ver mais um ramal dando acesso aos amigos produtores rurais, isso significa que a nossa gestão tem honrado o compromisso com o homem do campo. Esse ano iniciamos mais cedo porque sabíamos das dificuldades que íamos enfrentar, mas graças a Deus e ao empenho da nossa equipe, grande parte dos ramais já foram reabertos pela Prefeitura. Vamos continuar intensificando o trabalho para garantir o acesso à todos os produtores rurais do nosso município”, destacou.

Com o fito de dar celeridade às ações na zona rural, as equipes trabalham de segunda à segunda, incluindo feriados e finais semana, e em muitas ocasiões entram pela noite. Como resultado desse esforço, mais de 1.500 km de ramais já foram reabertos, e a previsão é que até o final do mês de agosto, o poder público municipal alcance 100% dos ramais do município.