Prefeitura de Sena Madureira anuncia aprovação do Projeto para a pavimentação do Ramal do Pólo Agroflorestal Elias Moreira

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, anunciou a aprovação do Projeto 896053/2019 no valor de 955.000,00 no Ministério do Desenvolvimento Regional, para a pavimentação asfáltica do Ramal do Pólo Agroflorestal Elias Moreira, a obra é resultado do empenho do prefeito Mazinho Serafim (MDB) em se deslocar a Brasília em busca de investimentos para o município.

O recurso foi destinado pelo Gabinete da Deputada Federal, Mara Rocha (PSDB), e vai garantir o acesso de inverno a verão para as centenas de famílias que residem na Localidade. De acordo com a Secretária Municipal de Planejamento, Cláudia Teles, esta primeira etapa contempla cerca de 504 metros, ela ainda frisou que a equipe está na expectativa pela liberação do recurso que contemplará mais 02 trechos do referido ramal.

A partir de agora, o projeto será encaminhado para a Comissão Permanente de Licitação (CPL) presidida por Douglas Araújo, que abrirá o processo licitatório para a execução da obra, e a empresa que apresentar a melhor proposta sagrar-se-á vencedora.

Douglas Araújo, destacou que a equipe tomará as devidas providências para que os trâmites legais ocorram dentro do prazo de no máximo 40 dias, se tudo ocorrer como o esperado, a ordem de serviço será dada dentro desse prazo estipulado. A pavimentação do Ramal acima mencionado vai ocorrer já neste verão, e trará uma melhoria na trafegabilidade, bem como na qualidade de vida dos moradores da região.