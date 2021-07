Prefeitura de Sena Madureira inicia trabalho de melhoramento em área utilizada para descarte de lixo

Na manhã desta quinta-feira (01), a Prefeitura de Sena Madureira através de um trabalho conjunto entre as Secretarias de Meio Ambiente, e de Obras deu início a um trabalho de melhoramento na área utilizada para descarte de lixo, localizada no km 07 da BR 364 sentido Sena/ Rio Branco.

Logo pela manhã estiveram presentes no local acompanhando o trabalho, o Secretário de Meio Ambiente, Juza Bispo, o Secretário de Obras, Édson Cameli, o Assessor Jurídico da pasta de Meio Ambiente, Lívio Passos, a Engenheira Florestal Pâmela Nascimento, e o Subsecretário de Obras, Fabrício Moreira.

De acordo com Juza Bispo, essa ação é fruto de uma orientação do prefeito Mazinho Serafim (MDB) e nesse primeiro momento consiste na construção de uma cerca no entorno da área, bem como também a fixação de placas de advertências e educativas, para orientar a população a descartar o lixo corretamente em cada área reservada, e a utilização de Barros para cobrir os resíduos a fim de evitar que fiquem expostos ao ar livre.

Esse trabalho faz parte do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) Assinado entre a Gestão Municipal e o Ministério Público do Acre (MPAC), que visa estabelecer algumas medidas para minimizar os prejuízos causados ao meio ambiente por conta do lixo descartado no local. Juza frisou ainda que esse é mais um passo para a construção do aguardado Aterro Sanitário no Vale do Iaco.

“Essa demanda é uma prioridade do Prefeito Mazinho, que nos orientou que a gente pudesse começar esse trabalho o mais rápido possível. Estamos iniciando, e no decorrer dos próximos dias vamos intensificar ainda mais. A municipalidade tem esse compromisso ambiental com o nosso município, por isso estamos empenhados nesta pauta. Vamos trabalhar para conseguirmos concretizar o nosso grande sonho, que é implantar um aterro sanitário em nossa cidade”, frisou Juza Bispo.



