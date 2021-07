Prefeitura de Sena Madureira inicia Operação Tapa Buracos na Avenida Brasil

- Publicidade-

Objetivando proporcionar melhores condições de trafegabilidade em umas das principais vias da cidade. A Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta sexta-feira (23) uma grande operação Tapa Buracos ao longo da Avenida Brasil.

Determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), a ação irá ocorrer em toda a extensão da referida Avenida, e ainda esse verão, deve se estender por outras Ruas do município. Além do serviço de Tapa Buracos, a Prefeitura também vem realizando trabalhos de pavimentação asfáltica, drenagens, pavimentação com Micro Revestimento, em outros pontos da cidade.

De acordo com o Secretário de Obras, Édson Cameli, todo esse trabalho é fruto de um esforço mútuo, cujo o principal objetivo é atender às necessidades da população senamadureirense. Ele ainda destacou que após o município ser bastante castigado pela enchente que ocorreu no mês de fevereiro, chegou a hora da reconstrução.

“Estamos seguindo a orientação do nosso prefeito Mazinho, nossa equipe continua trabalhando em prol dos moradores. Essa alagação trouxe prejuízos significativos em nossa malha viária, mas não baixamos a guarda, estamos no dia a dia trabalhando com afinco e tendo a certeza que vamos reconstruir nossas Ruas. Os desafios são enormes, mas a vontade de trabalhar sempre prevalece”, disse o Secretário.

Fotos: Ricardo Amaral.