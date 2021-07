Prefeitura de Sena Madureira adere ao programa Tarifa Social para contemplar várias famílias com desconto na conta de energia elétrica

- Publicidade-

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, aderiu ao programa “Tarifa Social” que vai contemplar centenas de famílias de baixa renda e indígenas com desconto de até 65% na conta de energia elétrica. Por conta da alta demanda, a Gestão Municipal vai realizar a partir da próxima segunda-feira ” A semana da Tarifa Social” visando atender exclusivamente as famílias que desejam se cadastrar no referido programa.

Tem direito a participar do Programa Tarifa Social, famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, com renda de até meio salário mínimo por pessoa, famílias com integrante que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e aquelas famílias que haja algum portador de doença que precise de aparelho elétrico para sobreviver.

O prefeito Mazinho Serafim, falou sobre essa adesão que vai contemplar muitas famílias senamadureirenses. “Esse é mais um benefício que estamos trazendo para a nossa população. Que vai contemplar sobretudo as pessoas mais carentes que tem dificuldade para pagar sua energia elétrica. Portanto, chega em uma boa hora, é uma iniciativa que vai beneficiar diretamente quem mais precisa”, disse.

O Secretário Daniel Herculano, também falou sobre o referido programa. “É um programa de fundamental importância, porque vamos alcançar várias famílias carentes. Quero reforçar o convite para que as pessoas procurem a Secretaria de Assistência Social para fazer seu cadastro a partir da próxima segunda-feira, pois esse projeto é executado somente de seis em seis meses, ou seja, se ficar de fora agora, terá outra oportunidade somente daqui a seis meses”, destacou o Secretário.

Quem também falou com a nossa reportagem, foi o Coordenador do Bolsa Família, Emanuel Araújo. “Nosso município tem cerca de 9.404 famílias inscritas no Cadastro Único, e todas elas estão aptas a receber esse benefício. Portanto é essencial que as pessoas venham realizar o cadastro. Tanto o prefeito Mazinho, como o Secretário Daniel Herculano abraçaram esse projeto justamente pensando em proporcionar o melhor para os moradores do nosso município”, salientou.

Vale destacar que Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, fica localizada na Rua Virgulino de Alencar, Bairro Pista, ao lado do Prédio do Ministério do Trabalho.