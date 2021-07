Prefeito Mazinho Serafim se reúne com moradores do Ramal do Pólo Agroflorestal Elias Moreira e anuncia pavimentação asfáltica na Localidade

- Publicidade-

No final da manhã desta sexta-feira (30), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) se reuniu com moradores do Ramal do Pólo Agroflorestal Elias Moreira, para ouvir a comunidade e tratar sobre a pavimentação asfáltica na Localidade, prevista para iniciar ainda este ano.

Na ocasião, o gestor municipal anunciou aos moradores a liberação de um recurso destinado pela Deputada Federal Mara Rocha (PSDB-AC) no valor de 955.000,00, que será utilizado na pavimentação dos primeiros 504 metros do Referido Ramal. Faltando ainda a liberação de mais uma emenda da própria parlamentar, bem como os recursos oriundos do gabinete do Deputado Flaviano Melo (MDB-AC) que também serão investidos no ramal supracitado.

Durante a reunião, que também contou com a presença do Vereador Sidiney Araújo (PP), e da Secretária Municipal de Planejamento, Cláudia Teles, Mazinho destacou que o início do trabalho de pavimentação asfáltica está previsto para ocorrer dentro do prazo de 30 dias.

“Foi uma reunião proveitosa, anunciamos aos moradores que a emenda da Deputada Mara Rocha foi liberada, e nossa equipe já vai preparar a licitação para iniciar o trabalho em no máximo 30 dias. Ainda falta mais uma parte do recurso da Deputada ser liberado, e também os recursos alocados pelo amigo Flaviano Melo. Quero informar aos moradores que fiquem tranquilos, pois tão logo esses recursos sejam liberados, a Prefeitura vai entrar em ação. Quero agradecer aos Parlamentares Flaviano Melo e Mara Rocha pelos investimentos destinados ao nosso município, essas parcerias são importantes, pois resultam na melhoria de vida da população”, destacou.