Prefeito Mazinho Serafim recebe vigias Municipais de Sena Madureira e discutem melhorias para a categoria

Na manhã desta quarta-feira (07), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) recebeu a classe de vigias do município para discutir melhorias para a categoria, visando uma valorização desses profissionais tão essenciais que garantem a proteção das repartições públicas municipais.

A reunião que também contou com a presença do Vereador Carlos Beliza (MDB), tratou sobre algumas reivindicações da Classe, e a pauta principal foi a mudança na nomenclatura dos profissionais, que de “Vigias” podem passar a se chamar “Guardas Patrimoniais”. Para que isso seja possível, Beliza se comprometeu em elaborar um projeto de lei e apresentar em votação na Câmara Municipal, caso seja aprovado no parlamento mirim, o prefeito assumiu o compromisso em sancioná-lo

Alem da mudança nominal, o projeto de lei garantirá à categoria outros benefícios como uniformes padronizados, crachás de identificação, e outras melhorias reivindicadas pelos profissonais.

Para o prefeito Mazinho Serafim, essa valorização aos servidores é justa. “Foi uma satisfação receber esses pais de famílias que estão solicitando algumas melhorias para a classe. Eu me coloco à inteira disposição para ajudar no que for preciso e assim garantir esses benefícios. Acho justo que haja essa valorização, pois eles realizam um trabalho importante que garante a ordem em nossos prédios. O vereador Carlos Beliza vai apresentar o projeto na Câmara, e caso seja aprovado, terei o maior prazer em sancionar, minha gestão é parceira do servidor Municipal”, destacou.

O Vereador Carlos Beliza, frisou que a reunião foi satisfatória, e se colocou à disposição da Categoria. “Como parlamentar eu ouví a classe e recebí trazer as reivindicações ao prefeito, friso que fomos muitos bem recebidos. Vamos apresentar o projeto na Câmara, e desde já, peço o apoio dos nobres pares para aprovar a mudança na nomenclatura desses profissionais, e consequentemente garantir essas melhorias a categoria. Não só os vigias, mas também as demais categorias de Sena Madureira podem contar comigo, no que tange à busca pela valorização de suas profissões. E o trabalho fica ainda mais fácil, quando temos um prefeito igual o Mazinho, que valoriza o trabalhador e sempre está disposto a dialogar”, frisou o parlamentar.

Um dos representantes da Classe, o senhor Apolinário também falou sobre a reunião. ” Foi tudo conforme esperávamos, o prefeito e o Vereador Carlos Beliza abraçaram a causa e vão buscar algumas melhorias para a nossa categoria. Esperamos também contar com o apoio dos demais vereadores para que esse projeto seja aprovado, e assim tenhamos essa valorização, que é tão aguardada por todos”, salientou.