Prefeito Mazinho Serafim entrega ambulância para a UBS Riccioti Tamburini

Tendo a saúde como uma das prioridade em sua gestão, o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) entregou na manhã desta sexta-feira (30) uma ambulância para ficar a inteira disposição da Unidade Básica de Saúde, Riccioti Tamburine, que fica localizada no Bairro Niterói, região do Segundo Distrito.

O veículo atenderá exclusivamente os moradores do Segundo Distrito, Quintal Florestal, Ramal do Lauriano e comunidades adjacentes. Em mais de 100 anos de história, é a primeira vez que uma gestão coloca uma ambulância para ficar 24 horas disponível àquela comunidade.

O gestor municipal declarou que esse é mais um resultado do seu compromisso com a população. “É motivo de alegria está aqui no Segundo Distrito entregando essa ambulância, que vai ser de grande utilidade para os moradores, é um veículo que vai ficar a inteira disposição da comunidade, e pronta para atender quando for necessário. Quando se trata de Saúde, nós não medimos esforços em ofertar um atendimento de qualidade aos munícipes, nos últimos 05 anos de mandato, a saúde tem sido levada a sério em Sena Madureira, em um bairro distante como é o Segundo Distrito, um veículo desse porte é essencial, por essa razão fizemos esse investimento com o intuito de garantir assistências a todos que residem aqui”, disse o prefeito.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Nildete Lira, essa é uma conquista da comunidade, e demonstra o olhar especial que a gestão vem tendo com a saúde municipal. “Essa ambulância é uma conquista para a comunidade, por isso os moradores estão de parabéns. A partir de hoje, o paciente que fizer uma consulta aqui na UBS, e houver a necessidade de ser encaminhado para o primeiro distrito, será levado em um veículo adequado e próprio para esse tipo de transporte”, salientou a Secretária.

Morador da Comunidade, o Vereador Sidiney Araújo (PP) também falou sobre a satisfação em receber o veículo, e solicitou Prefeito que a ambulância também esteja disponível no período noturno. “É um dia importante para a nossa comunidade aqui do Segundo Distrito, como vereador e morador aqui da região, sei bem o quanto os moradores sofreram com a falta de uma ambulância para se dirigir ao hospital quando necessário. Eu mesmo já usei meu veículo particular pra transportar pessoas em busca de um atendimento de saúde. Por essa razão, solicitei ao prefeito Mazinho que a ambulância também fique a disposição durante a noite, e ele prontamente atendeu. É gratificante ver a Prefeitura tendo esse olhar especial para a nossa comunidade”, destacou.

A Solenidade de entrega do Veículo ocorreu na Própria Unidade Básica de Saúde, e comentou com a presença do Prefeito Mazinho Serafim, vice-prefeito Gilberto Lira, do vereador Sidiney Araújo, do Presidente da Associação de Moradores do Bairro Niterói, Louro, do Coordenador da Referida UBS, David Morais, dos Secretários Municipais e a comunidade em geral.