Prefeito Mazinho Serafim destaca trabalho social que tem realizado em Sena Madureira com a deputada Meire Serafim

Poucos conhecem o importante trabalho social que o prefeito Mazinho Serafim e a primeira Dama e Deputada Estadual Meire Serafim realizam em Sena Madureira. No últimos anos, centenas e centenas de pessoas que necessitavam passar por cirurgias diversas como, retirada de miomas, Hernias, apendicite, pedra na vesícula, cirurgias oftalmológicas, entre outras, foram encaminhadas para o hospital Santa Casa de Misericórdia em Rio Branco, e passaram pelo tão aguardado procedimento cirúrgico.

Nesta quarta-feira (30), mais três pacientes foram encaminhados pelo casal Serafim, para passar por cirurgias. Trata-se do senhor Arnaldo que aguardava à anos por uma Cirurgia de Hérnia, a senhora Elvira que há vários anos sofria com um Mioma, e a pequena Lorena que apesar da pouca idade, já sofre por conta de uma hérnia. Todos esses pacientes tentaram atendimentos através da Fundação Hospitalar, mas até esta presente data não conseguiram marcar o procedimento cirúrgico.

Cansado de ver a omissão por parte do Governo do Estado, e o sofrimento da população senamadureirense que padece durante anos na fila de espera da Fundação Hospitalar por uma simples cirurgia, Mazinho e Meire tem assumido essa missão. A Deputada emprega grande parte de sua verba de gabinete nesta demanda, e o prefeito utiliza os recursos provenientes de sua empresa para custear essas cirurgias em favor dos mais necessitados.

Discreto quanto à esse assunto para não expor os pacientes, o prefeito decidiu mostrar esse trabalho com a autorização dos três moradores específicos, para exemplificar o quanto o Governo do Estado tem sido ausente, também na área da saúde em Sena Madureira.

“Todos os dias a Meire e eu recebemos pessoas em nossa casa precisando de ajuda na área da saúde. Esse é um trabalho que o Governo do Estado tem obrigação de fazer e não faz, é mais uma promessa não cumprida pelo governo atual, de que iria melhor a saúde do Acre e não melhorou em nada. A fundação hospitalar precisa atender a população de fato e de direito, os hospitais dos municípios estão abandonados, não se faz cirurgias, falta ambulâncias, estão sem o mínimo de estrutura necessária. Mas aqui em Sena Madureira, temos procurado trazer um pouco de alento para o nosso povo através dessa parceria com a Santa casa. Quero agradecer ao amigo Dr. Alex por nos ajudar à acabar com o sofrimento da nossa população, inúmeras pessoas já passaram por cirurgias e graças a Deus hoje estão bem”, frisou Mazinho Serafim.

Veja o vídeo:



