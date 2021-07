Prefeito Mazinho Serafim assina termo de cooperação técnica para promover ações conjuntas de capacitação aos produtores rurais

- Publicidade-

Visando garantir total assistência e capacitar ainda mais o Produtores Rurais de Sena Madureira, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB), assinou na manhã desta terça-feira (27) um termo de cooperação técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), SEBRAE e o Sindicato Rural do município.

Na prática, essa parceria irá garantir a realização de cursos de formação profissional, como Tratorista Agrícola, Agente Vacinador, cultivo de hortaliças, e outros cursos do meio rural no Vale do Iaco. Além disso, o termo também contempla os produtores rurais com assistência técnica no cultivo de café, pecuária de corte e de leite, e demais setores agrícolas

Além do prefeito Mazinho Serafim, o ato de assinatura do termo de cooperação contou com a presença do Superintendente do SENAR Mauro Marcello, do consultor do Programa Protagonismo Rural do Sebrae, Clóvis Consoli, do representante da Secretaria Municipal de Produção, Choquito, e dos Vereadores Carlos Beliza (MDB), Sidiney Araújo (PP), Alípio Gomes (MDB), Dênis Araújo (PSDB), Raimundo dos Anjos (MDB) Ivoneide Bernardino (MDB) e Gilberto Diniz (MDB).

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o Prefeito falou sobre a satisfação em proporcionar mais esse benefício aos produtores rurais. “A nossa gestão é parceira do homem do campo, e tudo que for trazer melhorias a eles estamos dispostos a aderir. Vamos continuar incentivando a agricultura familiar, e agora com essa parceria com o SENAR e a FAEAC cremos que vamos auxiliá-los ainda mais, com a oferta desses cursos e assistência técnica. Agradeço aos amigos pela parceria, e aos vereadores da nossa base que também abraçaram essa causa”, destacou.

O Superintendente do SENAR, Mauro Marcello, também falou sobre a parceria. “É uma parceria importante, sobretudo para o homem do campo, pois a partir de agora todos os nossos cursos serão vinculados à Prefeitura. Eles vão mobilizar as pessoas, e os cursos que que o SENAR oferta serão realizados de acordo com a mobilização feita pela Gestão Municipal. Isso faz com que a própria gestão escolha quais os produtos que deseja que a gente incentive o cultivo no município. Além disso, essa parceria faz com que possamos trabalhar de forma conjunta e organize a comunidade rural para produzir, pois a nossa missão é aumentar a produtividade do município de Sena Madureira”, salientou.

O Superintendente ainda declarou que já no mês de agosto, o órgão irá fazer um plano de ação para definir a data prevista para o início dos cursos no Vale do Iaco, de acordo com ele, a previsão é que ocorra ao menos 08 cursos profissionalizantes até o final do ano. Também no mês de agosto irá ocorrer uma reunião do Plano Anual de Trabalho (PAT) entre os órgãos envolvidos na parceria para definir ações no tocante à esta demanda, tanto para este corrente ano, como para o ano de 2022.