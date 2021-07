Prefeito Mazinho Serafim acompanha trabalho de reabertura do Ramal Mário Lobão

- Publicidade-

Mesmo com poucas máquinas à disposição da Prefeitura de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) está honrando o compromisso firmado com os moradores da zona rural, e continua empenhado no trabalho de Reabertura de Ramais.

A exemplo disso, o gestor municipal esteve nesta quarta-feira (07), no Ramal Mário Lobão acompanhando o trabalho na Localidade, que está sendo executado por um Trator de Esteira que pertence ao município. Essa ação está beneficiando dezenas de famílias que residem ao longo do Referido Ramal, garantindo a eles o acesso para escoar suas produções.

Determinado em auxiliar os produtores Rurais do município, Mazinho falou sobre esse trabalho. “Nós continuamos trabalhando pelos nossos amigos da zona rural, hoje o Trator de Esteira está realizando essa ação e logo em seguida vou designar uma Patrol para fazer o trabalho de acabamento. Estamos com poucas máquinas da Prefeitura, mas mesmo assim o trabalho continua. Eu moro aqui em Sena Madureira, e mesmo diante dessas dificuldades eu não vou abandonar minha Comunidade”, declarou.

Serafim salientou ainda que essa decisão de não parar com o trabalho na área rural, mesmo sem estrutura e apoio do Governo do Estado, foi tomada com o objetivo de amparar os moradores que ainda aguardam a reabertura de seus ramais, e ainda por ter a certeza que o Governo do Estado não vai assumir a responsabilidade em atender o homem do Campo.

E acrescentou. “Nós vamos lutar para atender todo o nosso povo, só peço um pouco de paciência porque temos poucas máquinas e a demanda de ramais é enorme. O produtor Rural pode ter certeza que nós vamos reabrir o ramal que ele reside, pode demorar um pouco por conta do baixo quantitativo de máquinas, mas nós vamos conseguir atender a todos. A oposição e o Governo torce para o “quanto pior, melhor” mas nós vamos continuar trabalhando porque nós temos responsabilidade e compromisso com a nossa população”, concluiu Mazinho Serafim.