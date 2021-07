Prefeito Mazinho Serafim acompanha trabalho de Reabertura do Ramal Linha C, e anuncia construção de ponte na localidade

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira (29), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) esteve no Ramal Linha C, que dar acesso ao Rio Caeté, juntamente com o vice-prefeito Gilberto Lira e o Coordenador Municipal de Ramais, Fabrício Moreira, acompanhando in loco o trabalho de Reabertura do Referido Ramal, que está garantindo o acesso para os produtores rurais escoarem suas produções.

Na ocasião, o chefe do executivo municipal anunciou a construção de uma ponte de madeira, em parceria com a comunidade local, substituindo a antiga que estava pondo em risco a vida de quem passa diariamente pela localidade.

Contente em proporcionar mais esse benefício às famílias que residem na área rural do município, Mazinho destacou o empenho do Poder Municipal em atender às necessidades do homem do campo, dando a eles a oportunidade de escoar seus produtos agrícolas em tempo hábil para a comercialização.

“Iniciamos o trabalho aqui na Linha C, além de reabrir o ramal, também vamos construir uma ponte em parceria com os moradores, nossa gestão já reabriu mais de 80% dos ramais aqui do nosso município, e não vamos parar até que todas famílias rurais tenham o acesso garantido para se deslocar a cidade. Estamos com poucas máquinas, mas a vontade de trabalhar pelos nossos amigos da zona rural, sobrepõe qualquer dificuldade. Como nos anos anteriores, o homem do campo pode contar com a Prefeitura Municipal”, disse o prefeito.