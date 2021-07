Prefeito Bocalom agradece Emendas indicadas por Mara Rocha para Rio Branco

- Publicidade-

A Deputada Federal Mara Rocha recebeu ofício do Prefeito, Tião Bocalom, em que o Chefe do Executivo municipal agradece a destinação de recursos para Rio Branco.

Na correspondência o prefeito falou da importância dos recursos, que permitirão investimentos na saúde, na prática de esportes, mas fez questão de destacar a emenda especial no valor de R$ 5 milhões para a construção do novo Mercado Elias Mansour:

“A alocação das emendas possibilitará investimentos importantes para a população de Rio Branco, que terá maior oferta de serviços em saúde, equipamentos esportivos, apoio ao produtor e comercialização, com destaque para a emenda que contribuirá para a construção do novo Mercado Elias Mansour”, disse Bocalom.

OFÍCIO Nº 843-2021-GABPRE

Mara Rocha afirmou será incansável na busca de recursos, ajudando o prefeito Bocalom a promover melhorias para Rio Branco.

“Estou cumprindo vários compromissos com essas emendas. Indiquei recursos no valor de R$ 1,4 milhão para construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que vai cuidar da saúde mental dos nossos jovens, uma carência em Rio Branco. Indiquei recursos para os produtores rurais, para a construção de um novo mercado Elias Mansour, que proporcionará melhores condições de higiene e conforto para os produtores, comerciantes e os visitantes. Essa obra será a realização de um sonho. E, sendo uma emenda de Transferência Especial, o recurso deve ser liberado nas próximas semanas, permitindo ao Prefeito iniciar as obras”, afirmou Mara Rocha.

A parlamentar fez questão de esclarecer que tem a intenção de atender a todos os municípios do Acre:

“Em primeiro lugar, é importante destacar a importância do trabalho das prefeituras para garantir a apresentação de projetos para as emendas indicadas. Tenho me dedicado a buscar por recursos nos Ministérios, não ficando presa apenas às emendas ao Orçamento. Dessa forma tenho procurado atender a todos os municípios, seja através de indicações extraorçamentárias, seja através das emendas individuais ou de Bancada”, finalizou Mara Rocha.