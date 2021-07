Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem se encerra nesta segunda

A taxa de R$ 85 vale para todos os candidatos que não foram isentos do valor. Se o pagamento não foi feito no prazo, a inscrição será cancelada e o candidato não poderá fazer as provas.

Para emitir a cobrança, basta acessar a página do participante, selecionar a aba “Pagamento/isenção” e em seguida clicar em “Baixe seu boleto”.

Enem 2021

As provas impressa e digital ocorrerão nos mesmos dias, 21 e 28 de novembro, diferentemente da edição de 2020. Ambas terão as mesmas questões e proposta de redação.

A última aplicação do exame entrou para a história com a maior abstenção: 55,3% dos 5,7 milhões de inscritos não compareceram à prova, por estarem doentes, com medo de se infectarem com o novo coronavírus ou ainda por não acharem que os estudos remotos renderam.