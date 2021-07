Policial penal que tinha cartão de memória com nomes de detentos tem prisão mantida pela justiça do AC

Conforme informações do processo, o cartão de memória encontrado com Genildo continha diversas pastas com informações de familiares de presos. Entre elas, uma carta da esposa de um preso para ele. A polícia também achou conversas do policial penal com familiares de presos dos pavilhões A, B, C, D, E, O e, principalmente, P, onde ocorreu fuga na madruga do dia 15.