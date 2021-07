Policial militar é preso suspeito de envolvimento em roubo a posto de combustíveis

- Publicidade-

Um cabo da Polícia Militar de 39 anos foi preso, nesta terça-feira (21), em Manaus, suspeito de assaltar um posto de gasolina. Ele estava com outras duas pessoas: um homem de 20 anos, que foi preso, e um adolescente de 17, que foi apreendido.

Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária receberam a denúncia do assalto ao posto de combustíveis na Avenida Atroaris, no bairro Cidade Nova. Os PMs realizaram buscas e abordaram um veículo com as características que foram repassadas pela frentista do estabelecimento.

O motorista chegou a se identificar como PM e que havia mais duas pessoas com ele. A frentista do posto de combustíveis reconheceu o trio como sendo os assaltantes, que foram presos em flagrante.

Dentro do carro dos suspeitos, a polícia apreendeu uma arma falsa, celulares e R$ 2 mil em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para o 6° Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi apresentado. O PM foi indiciado por roubo e corrupção de menores.

O G1 aguarda nota da Polícia Militar.