Policial militar atira e mata jovem durante briga dentro de carro

Na madrugada deste sábado (3), um policial militar identificado como Daniel Lendel Oliveira Nascimento, de 33 anos, matou um jovem de 20 anos identificado como Lucas Santos Brandão, com um tiro. Os envolvidos estavam dentro de um carro Fiat, modelo Uno, quando iniciaram uma discussão.

De acordo com informações preliminares, Daniel, Lucas e uma mulher estavam no veículo quando a briga iniciou, e teria sido motivada por ciúmes. Em dado momento, Daniel atirou contra Lucas, que foi baleado no pescoço. O fato ocorreu em um trecho da avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Após o disparo, Daniel, que conduzia o veículo, perdeu o controle da direção e causou um acidente. Ele ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar na capital. A mulher foi levada para uma delegacia para prestar depoimento.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).



