Policial diz que arma na cintura ao dançar funk em TikTok era de pressão

A policial militar investigada por publicar um vídeo no TikTok em que dança com uma arma na cintura afirmou, em depoimento, que a pistola era de pressão e não era usada durante o serviço. O vídeo foi gravado em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e o caso foi denunciado à Corregedoria da PM.