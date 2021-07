Polícia prende a “Gatinha da Cracolândia” por tráfico de drogas

- Publicidade-

Uma mulher identificada como Lorraine Cutier Bauer Romeiro, 19, foi presa pela Polícia Civil de São Paulo por traficar drogas dentro de tentas no “fluxo” de usuários de drogas da Cracolândia, na região Central de São Paulo.

O namorado de Lorraine também acabou preso. O mandado de prisão da “Operação Carontes” em Beruri, na Grande São Paulo, foi cumprido pelas equipes do 77º DP da Santa Cecília.

O Delegado Roberto Monteiro, da Seccional Centro, informou que Lorraine abastecia hotéis onde eram escondidas as drogas. A mulher foi filmada pelos policiais no momento em que comercializada os entorpecentes no fluxo da Cracolândia.

Segundo os investigadores, Lorraine confessou no momento da prisão que tinha drogas escondidas no Hotel Avaré, localizado na Rua Helvetia, na região da Cracolândia.

A polícia também encontrou produtos de crime e um esconderijo de drogas. O responsável pelo hotel será conduzido à delegacia.

Com informações do G1.