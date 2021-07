Polícia Militar prende dois por porte ilegal de arma no Bujari

- Publicidade-

Uma guarnição da PM prendeu, no início da tarde deste domingo, 18, dois indivíduos que portavam um revólver, em uma caminhonete tipo “boiadeiro”, no Bujari. A ocorrência foi fruto de uma denúncia anônima, que informava a existência de duas armas de fogo, um revólver e uma pistola, em posse dos suspeitos.

Segundo os policiais de serviço, foi realizada abordagem e busca pessoal nos homens em frente a uma distribuidora, no centro do município, mas com eles nada foi encontrado. Entretanto, durante busca veicular, foi encontrado embaixo do tapete do motorista um revólver calibre .22, com seis munições intactas, mas não havia nenhuma pistola.

A guarnição deu voz de prisão aos indivíduos, e os conduziu à delegacia local, para que respondam pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.