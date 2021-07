Polícia Militar de Santa Rosa apreende arma de fogo em poder de indígenas

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, 2° Pelotão de Destacamento de Santa Rosa do Purus, na sexta-feira (23/07/2021), por volta das 15h40min, conseguiu apreender uma de fogo, tipo espingarda cal. 16.

A apreensão se deu no decorrer de patrulhamento de rotina, após levantamento de informação que dois indígenas teriam ameaçado uma pessoa por meio de uma arma de fogo.

Ato contínuo, os militares diligenciaram e localizaram os suspeitos, bem como a arma de fogo usada na ameaça.

Assim, foi dado voz de prisão em flagrante pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, sendo que os dois autores foram levados à delegacia para os procedimentos de praxe.

Frisar-se que o 8° BPM já apreendeu 47 armas de fogo 2021, sendo 43 em Sena Madureira, 03 Manoel Urbano e 01 em Santa Rosa do Purus.