Polícia Federal no Acre realiza doação de computadores à Polícia Civil do estado

A Polícia Federal no Acre realizou na tarde desta quinta-feira (1º) a doação de 83 computadores desktops, 31 notebooks, 79 monitores, além de diversos outros equipamentos de informática para a Polícia Civil do Acre.

O superintendente regional, delegado Érico Barbosa Alves, acompanhado da delegada regional executiva, delegada Larissa Magalhães, participaram de reunião para a entrega dos equipamentos e assinatura dos termos de doação e de recebimento.

Na ocasião, o delegado geral da Polícia Civil, Fulano de Tal dos Anzóis, também esteve presente e ambos os gestores destacaram a importância da doação e da integração das forças policiais do estado no combate à criminalidade.

“A entrega foi formalizada e contou com a presença de funcionários e colaboradores de ambas as forças policiais. Esta é mais uma fase das doações de equipamentos, veículos e mobiliários realizadas pela Superintendência Regional do Acre neste ano”, disse a Polícia Federal.

Imagens: Divulgação/ DECOM PF

*com informações PF



