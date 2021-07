Polícia faz maior apreensão de drogas da história

- Publicidade-

A Polícia Militar Rodoviária do Mato Grosso do Sul realizou a maior apreensão de drogas da história do Brasil: 36,5 toneladas de maconha. A ação ocorreu no sábado 10 na cidade de Deodápolis, no sul do Estado. O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de soja. O motorista foi preso.

Segundo a investigação, a carreta, com placas de Nova Andradina (MS), seguia para o Porto de Santos. A apreensão integra o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.”

“Parabenizo todos os policiais envolvidos nessa exitosa operação, essa apreensão mostra que estamos no caminho certo e sim, o governo federal, mais do que nunca, atua para dar fim ao crime”, disse o ministro da Justiça, Anderson Torres.

Segundo a Pasta, as apreensões relacionadas ao programa totalizaram 673 toneladas de drogas entre junho de 2020 e junho deste ano, aumento de 111% em relação aos 12 meses anteriores.