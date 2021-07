Polícia Civil recupera celular e restitui para a vítima em Rio Branco

- Publicidade-

Durante trabalhos investigativos de crime de furto, a Polícia Civil, através dos investigadores da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, recuperou o aparelho celular de uma mulher que havia sido vítima de roubo no dia 11 de junho de 2021 nas proximidades do Supermercado Araújo do Tangará, em Rio Branco.

A mulher desceu do ônibus na parada próxima ao supermercado, caminhou alguns metros e, em seguida, foi abordada por um motociclista que mandou ela entregar o celular. Após subtrair o bem da vítima, o criminoso tomou rumo ignorado.

Na manhã de ontem, dia 21 de julho de 2021, a vítima compareceu na 5ª Delegacia de Regional de Polícia Civil e teve o seu aparelho celular devolvido.

A investigação do roubo segue pela Delegacia de Combate à Roubo e Extorsão, enquanto que a apuração inicial do furto continua pela 5ªDRPC.