Policia Civil prende traficante em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 09, a Polícia Civil, por meio do Núcleo da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico(DENARC, prendeu E. L. B. de 21 anos pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

A prisão de E. L. B. de 21 anos ocorreu em uma residência localizada no bairro Aeroporto Velho por força de mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Na mesma ação policial os núcleos DRACO/ DENARC cumpriram mais 3 mandados de busca e apreensão.

O acusado já era investigado pelo cometimento do crime de tráfico de drogas na região do Juruá.

Ao receber voz de prisão, o investigado foi conduzido pelos agentes de Policia Civil para Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.