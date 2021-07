Polícia Civil prende homem que furtou fios de cobre avaliados em R$ 70 mil em Mâncio Lima 

- Publicidade-

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu na tarde desta segunda-feira, 05, na cidade de Mâncio Lima o nacional das iniciais F.S.V., vulgo “havatá”, (20 anos) por suspeita de furto.

O homem foi indiciado por furto qualificado, após ter confessado em sede policial, ser o responsável pelo furto de aproximadamente 190 kilos de fios de cobre de uma galeria da Avenida Japiim, pertencente à prefeitura do município de Mâncio Lima.

Ao confessar a prática criminosa, havatá disse que furtava os fios durante a madrugada, se utilizando de uma faca e um alicate. Os fios eram vendidos para um receptador que mora na cidade de Rodrigues Alves.

Segundo o delegado José Obetânio, a ação desse cidadão vinha prejudicando toda a população, deixando a principal avenida do município na escuridão, dificultando o trânsito de pedestres e veículos, e sobretudo, deixando a via na escuridão, facilitando, inclusive, outras ações criminosas.

“Por conta dessa prisão, outras duas pessoas também foram presas pelo crime de receptação. Além da elucidação do crime e da prisão dos envolvidos, recuperamos boa parte dos fios, e iremos devolver à prefeitura”, disse Obetânio.

Após a confecção dos flagrantes, o autor do furto e os receptadores serão encaminhados à Penitenciária de Cruzeiro do Sul, ficando à disposição do Poder Judiciário.