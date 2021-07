Polícia Civil prende em flagrante acusado de cometer vários roubos em Rio Branco

- Publicidade-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu na manhã desta quinta-feira, 08, em flagrante delito, P. I. S. de L. Vulgo “Cauê” de 21 anos.

“Cauê” como e conhecido no mundo do crime, foi preso, em flagrante, dentro de uma residência licalizada no Beco da Cigana, região do Segundo Distrito da capital.

Após roubar três vezes a mesma residência, o investigado expulsou a vitima de sua propria casa e se apossou do bem ameaçando o proprietário de morte caso procura-se a Polícia.

Por três vezes o acusado já havia subtraído vários objetos da mesma residência.

Está manhã, dando continuidade ao trabalho investigativo da equipe da Dcore, foi possível monitorar o indivíduo que ao adentrar na residência foi preso em flagrante dormindo na cama da vítima.

Preso, “Cauê foi conduzido à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante em seguida colocado a disposição da justiça.

A investigação da Decore apontou que o investigado tinha como prática delituosa roubo com ameaça de poss3 de casas na mesma rua em que foi preso.

O trabalho de investigação segue no intuito de recuperar os objetos roubados da vitima.