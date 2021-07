Polícia Civil prende dois por organização criminosa em Porto Walter

- Publicidade-

Na manhã da última terça feira, 20, no município de Porto Walter, em ação integrada entre Policia Civil e Polícia Militar lograram êxito em prender duas pessoas acusadas de envolvimento em organização criminosa e suspeitas de tráfico de drogas e furtos pelo município.

Após a investigação da Polícia Civil em Porto Walter, o nacional C. D., 27 anos, foi preso em uma residência localizada no ramal Gleba Minas. Ele é apontado como membro de uma organização criminosa e de compor a cúpula da facção; além de suspeito de ser o mandante de vários outros crimes no município.

Também foi capturado em decorrência de mandado de prisão, próximo sua residência, o nacional U. E. S. P., 20 anos, também acusado de ser membro de organização criminosa e suspeito de vários crimes de furtos pelo município.

Após pedido de prisão dos autores, a Justiça concedeu prisão preventiva de ambos, que serão levados ao presídio em Cruzeiro do Sul.