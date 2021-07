Policia Civil prende acusado de cometer crime contra o património em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)em Cruzeiro do Sul com o apoio de agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Policia da Capital e do Interior (DPCI) e da DEPCA de Rio Branco deram cumprimento na manha desta terça-feira, 06, a um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Vara de Proteção a Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, em desfavor de E. J. N. da S., de 39 anos.

Contra o investigado pesa a acusação de violação de direito autoral, crime cometido pelo menos cinco vezes.

O crime está previsto no Código Penal Brasileiro previsto no art. 184, §2.

O preso foi capturado em via pública e conduzido à Delegacia Geral para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.