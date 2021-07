Polícia Civil participa da 2ª edição do Programa Segurança Itinerante

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), promoveu, em Brasileia, a segunda edição do Programa Sejusp Itinerante, nesta quarta-feira, 30.

A iniciativa faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e reúne diversos órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

Nesta edição, órgãos públicos e da sociedade civil organizada das quatro cidades que compõem a regional do Alto Acre, Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri, foram convidadas a debater segurança publica.

O Delegado-geral de Polícia Civil Josemar Portes pontuou:

“O tema segurança publica é amplo e é necessário um constante debate entre as forças de segurança pública e a sociedade, congregando a visão técnica com a empírica, e envolve todos os atores sociais.

A respeito de demandas específicas da Polícia Civil que dizem respeito ao traslado de vítimas de morte violenta, atendimento às mulhres vitimas de violência e o IML Regional, o Delegado-geral Josemar Portes disse:

“Estamos adquirindo dois novos veículos tipo rabecão que irão suprir a necessidade local a partir de recursos assegurados pelo Governo Estadual provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública;

Com relação a Delegacia da Mulher é fato que na regional temos uma Delegada, Dra. Carla Ívane Brito, que é referência nesse atendimento especializado e em breve colocaremos à disposição da população de Brasiléia uma nova Delegacia com espaços adequados para acolhimento à mulher, criança, adolescente e ao idoso, sob o olhar da primeira dama, Sra. Ana Paula Cameli que nos cobra e exige, diariamente, que tenhamos a atenção devida a esse público vulnerável;

O projeto para construção do Posto Avançado do IML na Regional está pronto. Vamos viabilizá-lo no que toca à estrutura e recursos humanos.

Ressalto o olhar técnico, profissional e sensível do Governador Gladson Cameli sem o qual não vislumbrariamos esses avanços.”, ressaltou Josemar Portes.



