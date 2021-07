Polícia Civil faz operação para prender suspeito de latrocínio; vítima foi morta ao sair para arrumar mudança

Desde então o morador não foi mais visto e, no dia 13 de abril, seu corpo foi achado com lesões. A suspeita é que a vítima foi morta em um latrocínio (roubo seguido de morte).

Durante a manhã, policiais cumpriram mandados busca e apreensão e prisão temporária para tentar prender o assassino do morador de Ji-Paraná. “O objetivo da operação Mendax é coletar elementos de prova para confirmação de materialidade e autoria do crime investigado”, diz a Civil.

Cerca de 25 policiais participaram da ação, além do Corpo de Bombeiros.

O nome da operação faz referência ao termo mentira, do latim. Isso porque, segundo a polícia, as circunstâncias do fato são construídas a partir de declarações mentirosas, especialmente de investigados.