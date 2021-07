Polícia Civil encontra material radioativo em Aterro Sanitário de Rio Branco

- Publicidade-

A Polícia Civil comandou durante toda a quinta-feira, 8, uma operação para tentar confirmar se realmente houve depósito irregular de material radioativo enterrado no Aterro Sanitário de Rio Branco, localizado na Estrada Transacreana.

As investigações tiveram início após denúncia da atual gestão ao ser informada de que pelo menos oito carradas de material radioativo, como mercúrio e outros materiais que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente haviam sido enterradas no aterro no ano passado.

O resultado de um dia inteiro de escavações foi a confirmação de que materiais elétricos que são radioativos foram realmente enterrados no local. São reatores, relés e lâmpadas de reator de sódio que foram retiradas dos postes de iluminação pública durante o programa de instalação de lâmpadas de LED nas ruas de Rio Branco e foram descartadas de forma incorreta no lixão.