Polícia Civil do Acre e Polícia Nacional Boliviana recupera veículo roubado em Rio Branco

Uma parceria envolvendo a Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia Geral de Brasileia e Polícia Nacional Boliviana, recuperou um veículo tipo utilitário que foi roubado na capital acreana no dia 13 de julho, por criminosos armados que renderam a vítima.

De acordo com a investigação, criminosos armados renderam a vítima e a amarraram, enquanto levavam o veículo modelo Fiat Strada tipo utilitário, para o país vizinho.

O veículo foi recuperado na cidade de Porto Rico, distante cerca de 166km de Cobija, capital de Pando.

O carro foi apreendido pelas autoridades policiais e trazido para a fronteira, onde na tarde desta quarta-feira, 21, foi restituído a vítima.

O veiculo foi abandonado pelos bandidos na Vila Puerto Rico com a chegada dos piliciais.

De acordo com a delegada Carla Ívane de Brito, o acordo de cooperação entre as policias foi reiterado com objetivo de que as ações de combate a criminalidade se fortaleça em áreas fronteiriça, sobretudo na região do Alto Acre.

A Policia Civil do Acre e Polícia Nacional Boliviana, por meio da equipe que atua na zona rural e fronteiriça, realiza de forma permanente o trabalho de recuperação de veículos roubados em solo brasileiro com intuito de coibir tal prática criminosa, o beneficia a população dos dois países.